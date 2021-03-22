شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تجسد المرأة المخلصة في مسلسل "زي القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل "زي القمر" بحكاية "حتة مني"، وبرعت فى شخصية "حياة" التى عبرت عن المرأة المهتمة بتفاصيل حياتها الزوجية، وتتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت الحلقة الأولى عما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.

وكعادة تحاول إلهام شاهين، في أعمالها تقديم الشخصيات النسائية اللاتي يخضن تحديات صعبة، ولتوضح كيف يتعاملن معها، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل والذي يعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة CBC، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.