جدول رحلات "مصر للطيران" اليوم الإثنين 22 مارس 2021.. 41 وجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 22 مارس 2021، نحو 41 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 28 رحلة دولية، و11 رحلة داخلية، ورحلتين شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 3432 راكبا.



وجهات الرحلات

تنطلق رحلة دولية إلى كل من (بغداد، بيروت، أكرا، جوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا)

فيما تتوجه 11 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان).

وقد أعلنت مصر للطيران، الأسبوع الماضي عن بدء تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو/ تموز 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم.

كما أكدت الشركة مؤخرا وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، على خلفية تعليق السلطات المغربية السفر إلى عدة دول، منها مصر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

شروط مصرية

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل " PCR" المقدر قيمة إجرائه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها على تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليا ألف دولار لعدم الالتزام.



وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور وصولهم المطار.