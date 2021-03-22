شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العسال: العمل مع أنغام شرف كبير وسيجمعنى معها مفاجآت فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن مصطفى العسال عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "هو نفس الشوق" التي طرحتها النجمة أنغام منذ أيام قليلة وحققت نجاحًا كبيرًا وهى من توزيع محمد العشى وكلمات أسامة مصطفى.

مصطفى العسال قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سعيد بكم التهانى التي تلقاها على أغنية "هو نفس الشوق" لـ أنغام، مشيرًا إلى أنها نجمة كبيرة تشرف بالتعاون معها للمرة الثالثة بعد نجاح أغنية "هدنة" وأغنية "هبدأ من الأخر" مؤكدًا أن هناك عددًا من الأغانى ستجمع بينهما سويًا خلال الفترة المقبلة، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وكانت قد طرحت أنغام في الفترة الماضية ألبومها باللهجة الخليجية وتضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبى"، و"طاولة".