باسم مغنية يهنئ نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان باسم مغنية، التهنئة لصديقته الفنانة نانسي عجرم، على أغنيتها الجديدة "أمي" التي طرحتها بمناسبة احتفالات عيد الأم.

وكتب مغنية، عبر حسابه على تويتر: "نانسي عجرم الحلوة.. عاملة أغنية حلوة لعيد الأم.. أغنية بتشبها .. أغنية حنونة ومهضومة وعفوية.. ينعاد عليكي وعلى كل الأمهات".

وردت نانسي عجرم، على رسالته، قائلة: "يخليلك والدتك باسم.. بتمنالها الصحة والسلامة وإليك كل التوفيق بالموسم الرمضاني".

جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم، طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أمي"، وذلك احتفالا بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربي، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.