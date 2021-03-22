ماذا حدث بين شيرين وأيمن بهجت قمر في كواليس تسجيل أغنية "هي الدنيا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ما حدث بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب ووالدته خلال كواليس تسجيل أغنية "هي الدنيا" لشيرين، والتي طرحتها تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

وكتب أيمن، عبر حسابه على فيسبوك: "المشهد ده وإحنا قاعدين في الاستوديو بنعمل أغنية (هي الدنيا) لشيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الأم، قاعد أنا وشيرين وحسام حبيب وعمرو مصطفى، وشيرين عايزاني أغير كلام الكوبليه وبتقولي أقعد خلصه هنا دلوقتي عشان ننجز".

وتابع: "ببص في الموبايل لقيت رسالة من هشام أخويا.. أمك زعلانة منك كلمها، قلت له حاضر بس أنا في الاستوديو هخلص وأكلمها قفلت معاه بس ابتديت أتوتر.. لسه هبدأ في الكتابة لقيت رسالة من صادق أخويا الصغير كلم ماما عمالة تعيط .. توترت جدًا وطلعت برة الاستوديو في عز التلج وموطي صوتي".

وأوضح: "هقول للناس اللي جوه إيه.. بكتب أغنية للأم وأمي بتتخانق معايا إزاي.. يا ماما معلش ماقصدش.. يا ماما أنا في الاستوديو وسط ناس! وهي مافيش سخنانة جدًا.. ابتديت أنا اتحرج طيب يا ماما، أنا وحش يا ماما أنا عاق، يا ماما ومعرفتش أصالحها، وقفلنا المكالمة على كده".

وأضاف: "طبعا ماجاليش نفس أكتب الكوبليه يومها، لأني فعلا ماعملتلهاش حاجة، بعدها أمي ربنا يخليهالي حست أنها زعلتني (الفرق بينا ١٨ سنه قشطة يعني) بعتت صالحتني بس كنت كتبت الكوبليه بقى ونزلت أهي الأغنية.. كل سنة وأمي طيبة وتفضل تناكف فيا بس بلاش وأنا في الاستوديو وبكتب أغنية للأم .. مش ناقصين عطلة يا ماما".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان "هي الدنيا" وهي أغنية موجهة للأم، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.

وظهرت الفنانات ماجدة زكي ولبنى عبد العزيز ويسرا اللوزي، كبطلات للكليب، وهم يتسلمون تكريمات من قرينة الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب، نفت مؤخرا ما يتردد بشأن تعاقدها على تقديم تتر أحد مسلسلات رمضان المُقبل 2021، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، اؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن".