بصورة نادرة مع والدته.. هكذا احتفل كريم محمود عبدالعزيز بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر "كريم" صورة نادرة تجمعه بوالدته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد أمي.. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير.. ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة وطولت العمر".

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز، تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "شكوكو" الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر ظهور للفنان كريم محمود عبدالعزيز في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الإختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي.