شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت اختيارى" أغنية رومانسية لـ إيهاب توفيق بتوقيع محمد رفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشاعر والملحن محمد رفاعى، أنه يتعاون مع النجم إيهاب توفيق في أغنية تحمل اسم "إنت اخيارى" من كلماته وألحانه، وتوزيع عادل عايش، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب حيث إنها عمل جديد وبه فكرة مختلفة، كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" .

من ناحية أخرى طرح إيهاب توفيق مؤخرًا، أغنيته الوطنية الجديدة التى تحمل اسم "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية سلطان ونورهان المرشدى نجمة برنامج ذا فويس.

تدور أحداث فكرة الكليب عن مدى حب مصر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفريق الأطباء لدورهم فى ظل ظروف فيروس كورونا، وتوجه أيضًا بالشكر للشرطة والجيش للحفاظ على أمن البلاد والقضاء على الإرهاب.

ومن كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

وطرح إيهاب توفيق من فترة أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج، وتقول كلمات الأغنية: "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".