فن ومشاهير

أصالة تمر بأزمة صحية: "وجع دمه تقيل وخرجت من المستشفى لأحتفل بأمي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت النجمة السورية أصالة نصري، بوالدتها في عيد الأم، وفاجأت الجمهور بمعاناتها صحيا خلال الفترة الحالية.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة ومامتي الحبيبة الغالية الحنونة بألف خير وصحة وعافية، والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي".

أضافت: "تفسيرا لفستاني اللي لابسته من امبارح بسبب وجودي في المستشفى بسبب وجع دمه تقيل براسي، وطلعت اليوم لأحتفل بأمي وصرت كتير أحسن، ووقف يوجعني راسي، وبكره بوعدكم أغيّر الفستان، وبرجعله بعد بكره".

وظهرت أصالة في الصورة ومعها والدتها، وأيمن وشام الذهبي، وعلي وآدم طارق العريان، وأنس نصري وأماني نصري.

من ناحية أخرى، طرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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