هند صبري تكشف موقفها من أداء دور راقصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة هند صبري، إن "الراقصة والسياسي" من أفلامها المفضلة، لافتة إلى أنها تعتبر كاتبه السيناريست الراحل وحيد حامد أكبر مؤلفي السينما المصرية.

أضافت صبري، خلال حوارها ببرنامج "يوم ليك" عبر قناة "الحياة": "محدش كتب للست زي وحيد حامد، كل أفلامه اللي بطولتها نسائية تؤكد أنه فهم المرآة لدرجة بديعة".

وحول رأيها في تجسيد دور راقصة؛ قالت: "لو كان أستاذ وحيد حامد عرض عليّا دور راقصة زي اللي تم تقديمه في (الراقصة والسياسي) مكنتش هتردد خالص".

"الراقصة والسياسي" (1990) تدور أحداثه حول الراقصة الشهيرة "سونيا سليم" التي تقرر فضح أمر أحد الوزراء والذي كانت تعرفه وامتنع عن دفع أجرها بعد اتفاقه معها وتهدده بنشر مذكراتها مما يصيب عدد من المسئولين بالذعر.

الفيلم بطولة النجوم: نبيلة عبيد، صلاح قابيل، مصطفى متولي، سعيد الصالح، رشدي المهدي، وفاروق فلوكس وغيرهم، تأليف وحيد حامد عن رواية إحسان عبدالقدوس، وإخراج سمير سيف.