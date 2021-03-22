صلاح عبد الله يهنئ شقيقته بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدم الفنان القدير صلاح عبد الله، التهنئة لشقيقته كريمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم الأحد 21 مارس.

ونشر عبد الله، صورة تجمعه بشقيقته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رغم إنشغالي في التصوير، ورغم إنك أصغر مني بكتير.. ما ينفعش أعدي النهاردة من غير ما أقولك كل عام وإنتي دايماً بخير يا كرم".

وحملت الصورة التي جمعت بينهما بعض الكلمات، وجاءت كالتالي: "عشنا سنين طويلة 8 صبيان وأخت وحيدة، بتخدمنا إحنا وأمنا المريضة..كل سنة وإنتي طيبة يا كريمة".

ويشارك الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "شقة ٦" الذي تخوض بطولته الفنانة روبي، الفنان أحمد حاتم ، الفنان هاني عادل، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، حمزة العيلي، ملك قورة.

المسلسل سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021 عبر إحدى المنصات الإلكترونية وعدد من القنوات العربية والخليجية.