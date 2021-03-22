فيديو| أحمد فهمي يكشف عن هديته لوالدته في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهمي، عن الهدية التي قدمها لوالدته، بمناسبة احتفالات عيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

ونشر فهمي، فيديو من احتفاله مع والدته بهذه المناسبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "برضه بموت فيكي...كل سنة وانتي طيبة يا أمي.. في كل بيت في كريم.. تاج لـ كريم اللي في بيتك..عيد الأم".

وحرص فهمي على تزيين المنزل بما يتناسب مع هذه المناسبة، واعتقدت والدته في البداية أن نجلها "كريم" هو من فعل ذلك قبل أن تكتشف أن من قام بتزيين الشقة نجلها "أحمد" .

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، شارك مؤخرا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، كضيف شرف، العمل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.