محمد هنيدي بعد زيارته متحف السيرة النبوية: "تجربة روحانية لا توصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

زار الفنان محمد هنيدي، متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، وحرص على مشاركة متابعيه وجمهوره صورا له من الزيارة.

ونشر هنيدي الصور، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "تأثرت كثيرًا بأجواء سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي عشتها بتفاصيلها الجميلة في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة.. تجربة روحانية لا توصف بتقنية عالية جداً ..شكر كبير رابطة العالم الإسلامي، ونتمنى نشوف فرع المتحف بمصر قريبًا".

وكان الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، احتفى في فبراير الماضي، بتدشين النسخة الجديدة لمعرض السنة النبوية المشرفة.

ومن جانب آخر؛ ينتظر الفنان محمد هنيدي طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" قريبا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رعب، ويجسد خلاله شخصية مثيرة، حيث يتعرض لكثير من المشكلات بسبب مهنة والده والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع في حب الشخصية التي تقدمها النجمة منة شلبي ويتزوجها.

"الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف: شريف عرفة، كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.