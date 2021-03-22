شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يغنى باللهجة المصرية لأول مرة بتوقيع منة القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشاعرة منة عدلى القيعى للمرة الأولى مع الأردني عزيز مرقة في مشروع غنائى من المقرر ظهور بشائره قريبًا بشكل مصور.

وتجتمع منة القيعي مع مرقة في أغنيتين جديدتين، تظهر كلاهما بشكل دويتو غنائي مختلف يقتحم خلالهما مرقة السوق المصرية للمرة الأولى، حيث تحمل الأغنية الأولى اسم "مرة كل ميت سنة" وتجمع عزيز مع فرقة ديسكو مصر، بينما يجمع الدويتو الآخر بين عزيز والمطرب أحمد كامل.



عزيز مرقة ومنة القيعى

يأتي ذلك تزامنًا مع تقديمها أغنية "واحدة جديدة" للنجوم روبي وماجد الكدواني ومن قبلها وضعها بصمتها في عالم الأغاني الدعائية عدة مرات آخرها عبر أغنية "دماغ تانية خالص"، التي جمعت هشام ماجد وشيكو ومغني الراب مروان موسى.

منة عدلي القيعي بدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، وتعاونت مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم"، كما لفتت إليها الأنظار مؤخرا بكتابتها أغنية مهرجان الجونة السينمائي التي قدمها رامي عياش، وتبعتها بتقديم أغنية مهرجان القاهرة السينمائي مع تامر حسني.