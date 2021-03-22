شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري لـ سمر يسري: دورى فى "الممر" وصلنى لتكريم عظيم من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هند صبرى: "المخرجة إيناس الدغيدى صديقتي، حتى لو اختلفنا فكريا فأنا لست جريئة مثلها، ويحسب أنها لا تكذب على الناس ولا تتملق على أحد، ولم أر منها غير كل خير، وعاملتنى مثل ابنتها، وعشت معها فى بيتها، وقد اعتذرت بالفعل عن أحد أعمالها؛ بسبب ضيق الوقت والاعتذار لا يعنى أننى لا أريد العمل معها" .

وأضافت الفنانة هند صبرى، أثناء استضافتها في برنامج "يوم ليك" والذى يذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية سمر يسري: "تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب رأيى الذى كتبته عن سعد لمجرد فى السوشيال ميديا، وأنا لا أعرف سعد لمجرد شخصيا، وإذا ثبتت براءته من جميع الاتهامات سأقدم اعتذارا له".

وعن فريال يوسف قالت تفاجأت بأنها "زعلانة منى، فنحن زمايل، ولا يوجد بيننا سبب للزعل"، وعن أحمد السقا قالت: "أحمد شخصية تعشق والذى بينى وبينه عِشرة".

وأضافت الفنانة هند صبرى، عندما عرض شريف عرفة فيلم "الممر" عليّ قال إنه مشهد واحد وافقت بدون تفكير، فكان بالنسبة لى تقديم فيلم عن انتصارات مصر، وهذا المشهد وصلنى لتكريم عظيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشهد أُعجب به الناس والكثير علق عليه.

وتابعت: أما فيلم الفيل الأزرق فلم تغضبنى المقارنة بينى وبين خالد الصاوى، فخالد فنان عظيم وبيننا موعد فنى لم يحدث للآن، وأتمنى أن نعمل سويا، وأتمنى أن أحصل على جائزة كمنتجة كما حصلت عليها كممثلة.