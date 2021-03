شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "بينك" الوثائقى "P!NK: All I Know So Far" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية بينك استطاعت أن تثير مدى حماس جمهورها لمشاهدة فيلمها الوثائقى الذى سيبدأ عرضه شهر مايو المقبل. كشفت النجمة بينك التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم عن البوستر الخاص بفيلم "P!NK: All I Know So Far" وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" والتى تضم أكثر من 32 مليون شخص، وقد ظهر البوستر باللونين الأبيض والأسود إلا أن اسم بينك تمت كتابته باللون الوردى. يستعرض فيلم بينك الوثائقى طريقتها فى عمل توازن بين كل جوانب حياتها، والفيلم يحمل عنوان "P!NK: All I Know So Far"، وقد أشارت النجمة بينك أن فيلمها يقوم بإخراجه المخرج الشهير مايكل جرايسى مخرج فيلم "The Greatest Showman"، ومن المقرر يتبع العمل المغنية الشهيرة منذ عام 2019 بجولتها "Beautiful Trauma Tour" حيث كانت بينك تحاول الموازنة بين كونها أم لطفلين وزوجة وسيدة أعمال، وأشارت التقارير إلى أن الفيلم سيعرض فى 21 مايو المقبل.