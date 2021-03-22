محمد الفلاح - مأساة فنانة مصرية شابة.. رحلت بأزمة قلبية مفاجئة

الإثنين 22 مارس 2021

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، في مصر، مساء الأحد، وفاة الفنانة الشابة، رضوى أبو شادي إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.



وعملت الفنانة الراحلة مذيعة في عدد من الفضائيات بعد تخرجها في الجامعة الأميركية، ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال منها مسلسل "عرفة البحر" أمام الفنان الراحل نور الشريف، ومسلسل "كابتن عفت "مع الفنانة ليلى علوى، ومسلسل "سامحنى يا زمن" و"اللهم إنى صائم".

وشاركت الراحلة فى مسلسل "ورد"، إلا أنها توفيت قبل استكمال تصوير دورها.