نانسي عجرم تتصدر يوتيوب بـ"أمي".. 2 مليون مشاهدة في يومين

محمد الفلاح - نانسي عجرم تتصدر يوتيوب بـأمي.. 2 مليون مشاهدة في يومين

الأحد 21 مارس 2021

تصدر اسم النجمة اللبنانية نانسي عجرم الترند على موقع يوتيوب، بعد طرحها فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "أمي"، بمناسبة عيد الأم.



وحصل الفيديو على أكثر من مليوني مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.

وظهرت والدة نانسي عجرم في الدقائق الأولى من الكليب وكأنها في حوار تليفزيوني، حيث تم توجيه سؤال لها من قبل المذيع عن وصف شعورها عندما قالت لها نانسي لأول مرة كلمة "ماما".

وضم الفيديو كليب أيضا أمهات لبنانيات في مختلف الأعمار، وقمن بسرد قصص وحكاوي طريفة عن تجربة أمومتهن مع أطفالهن.

يذكر أن أغنية "أمي" من كلمات الشاعر الغنائي أميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج سمير سرياني.

وبالحديث عن أول من احتفل بهذا العيد المميز الخاص بالأم، فقد كانت الأمريكية آنا جارفيس من ولاية فرجينيا أول من احتفل بعيد الأم، وكان ذلك عام 1908، حيث أقامت آنا احتفالا بعيد أمها في كنيسة "Andrews"، وبعد ذلك أخذ الناس يقلدونها، وأصبح هذا الاحتفال عيدا رسميا سنة 1914، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون هذا العيد سنة 1913.

أما في البلدان العربية، فقصة عيد الأم بدأت من فكرة كتبها الصحفي المصري علي أمين، أحد مؤسسي دار "أخبار اليوم" المصرية، حيث كتب علي أمين: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم)، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا، بلاد الشرق؟".

وتابع علي أمين: "ما رأيكم أن يكون هذا العيد يوم 21 مارس، إنه اليوم الذي يبدأ به الربيع وتتفتح فيه الزهور وتتفتح فيه القلوب".

وتحتفل أغلب دول العالم يوم 21 مارس/ آذار بعيد الأم، كمناسبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في عطائهن وتعبهن وتربيتهن لجيل الغد.