شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى: "أعراض برد شديد وتكسير فى الجسم دعواتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد السعدنى، عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى بأوامر من طبيبه المعالج.

وكتب السعدنى عبر حسابه على فيس بوك: "أعراض برد شديد وتكسير فى الجسم والدكتور قال راحة وعزل كام يوم احتياطى دعواتكوا".





وحرص الفنان أحمد السعدنى الاحتفال بمناسبة عيد الأم، ونشر صورة بصحبة والدته عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، علق عليها وكتب: "كل سنة وانتى ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكى ليا".

وكان عدد من الفنانين والفنانات قد حرصوا خلال الساعات الماضية على تهنئة أمهاتهم بتلك المناسبة، حيث نشروا عدة صور تجمعهم بأمهاتهم، وعلقوا عليها برسائل أثنوا خلالها على مكانة أمهاتهم فى حياتهم.