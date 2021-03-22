شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد عن حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا: كويسة بس ضربات القلب سريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد على طمأنة متابعيها في ظل إصابتها بفيروس كورونا، من خلال فيديو عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، كشفت فيه عن تطورات حالتها الصحية وقالت إنها بخير، وطالبت الجميع بضرورة ارتداء الماسك أينما ظهروا، مؤكدة أنها لم تكن ترتديه بشكل مستمر.



هنا الزاهد على انستجرام

وقالت عن حالتها حاليا: "أنا كويسة أوحش حاجة بس إن ضربات القلب بتبقى سريعة شوية، والنفس، لكن غير كده أنا الحمد لله كويسة مفيش أى حاجة، شكرا لكل الناس اللى سألت عليا، لكن يا ريت كل الناس اللى بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يبقوا لابسين الماسك، شكرا لكل الناس اللى كلمتنى وخلوا بالكوا من نفسكوا".



هنا الزاهد

من ناحية أخرى أصيبت نور الزاهد، شقيقة النجمة هنا الزاهد، بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة هنا الزاهد، حيث كتبت هنا الزاهد أول أمس على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نور الزاهد نتيجة تحليل كوفيد 19 إيجابى".



هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

وفى سياق آخر، وبعيداً عن الإصابة بكورونا، تعيش هنا الزاهد حالة من السعادة بعد النجاح الذى يحققه مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويتم عرضه على قناة DMC، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.

كما تشارك هنا الزاهد بمسلسل "النمر" مع محمد إمام، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته كل من: نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسى، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدى هيكل.