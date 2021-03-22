شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عقيلة راتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة عقيلة راتب، حيث إنها من مواليد 22 مارس 1916، اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، تخرجت في مدرسة التوفيق القبطية، وعمل والدها محمد كامل شاكر رئيسا لقسم الترجمة في وزارة الخارجية.

ساعدتها عمتها لرفض والدها دخول الفن، لتخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل، بعدما أكد لها الفنان المسرحي زكي عكاشة أن ابنة شقيقها فتاة موهوبة، وأعد لها أوبريت حمل اسم "هدى" وحقق الأوبريت نجاح ثم انضمت إلى فرقة علي الكسار، وكانت البطلة الرئيسية للفرقة لفترة طويلة قبل أن تنتقل، بعد ذلك لفرقة فوزي منيب.

قدمت أولى بطولاتها السينمائية وعمرها 20 عاما، من خلال فيلم "اليد السوداء" الذي عرض عام 1936، وشاركها البطولة فيه الفنان حامد مرسي.

وأسست فرقة خاصة بها بالاشتراك مع زوجها الفنان حامد مرسي، وهو مطرب وممثل شاركها بطولة عدد من المسرحيات والأفلام، وقدمت عددا من المسرحيات أبرزها: "مطرب العواطف، وحلمك يا شيخ علام، والزوجة آخر من تعلم، وجمعية كل واشكر".

شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أشهرها مسلسل "عادات وتقاليد"، قدمت ما يقرب من الـ60 فيلما، أبرزها: "زقاق المدق، القاهرة 30، سر الدكتور إبراهيم، البعض يذهب للمأذون مرتين، عائلة زيزى، حب و دموع وكيف تسرق مليونير".