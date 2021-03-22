شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: ذهابى لدكتور نفسانى أمر لا يعيبنى ولا يزعجنى شعرى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هند صبري، كنت مقلة فى الظهور بالبرامج؛ لأن خلال العشر سنوات الأخيرة أصبحت الاستضافات مستفزة بزيادة، والفنان يشعر وكأنه ذهب للبرنامج "عشان يتهزأ" وأنا لا أحب ذلك، وبالتأكيد جميعنا لنا هفوات مثل أى إنسان، ولكن هذه ضريبة الشهرة والأضواء، فدائما يقال لنا إن الفنانين أصبحوا غير مؤثرين فى الشارع مثل زمان، وأنا أرى أن ذلك بسبب وجود تعمد لتشويه الفنانين والبرامج زادت ذلك.

وأضافت الفنانة هند صبرى، خلال استضافتها فى برنامج "يوم ليك" والذى يذاع على قناة الحياة: صرحت من قبل بأننى ذهبت لدكتور نفسانى ولم أر أن هذا الأمر يعيبني، وأرى أن الدكتور النفساني مثله مثل أى دكتور آخر، ونحتاج للذهاب إليه، وأكدت هند صبرى أنها تخشي بالتأكيد أن تنصرف عنها الأضواء؛ لأن الشهرة إدمان، والأضواء إدمان، لذلك تعمل طيلة الوقت على أن تثبت سعادتها واستقرارها على أشياء أخرى بخلاف الشهرة.

وأكدت الفنانة هند صبرى، أن ظهور الشعر الأبيض لديها أحيانا لا يخيفها، وهذا تعتبره تصالح مع الذات، وقالت ظهرت على الإنستجرام بصورة بدون مكياچ، وتعرضت لتعليقات سخيفة ورديت بعنف ولم أتضايق من التعليقات على قدر مضايقتى من فكرة "يالا نعمل حفلة"، وليس معنى أننى أعمل فى عمل مسلط عليه الأضواء فيه أن هذا سيجعلنى فريسة ولا أستطيع أن أخذ حقى، ولكن للأسف التجريح سيظل موجودا والتنمر الإلكتروني كذلك.