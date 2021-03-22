شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى على دراجته النارية فى شوارع لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم توم هاردى، للمرة الأولى بعد تحديد موعد عرض الجزء الثانى من فيلم venom، وذلك أثناء جولة في شوارع لندن، وهو يقود دراجته النارية المميزة، وفقاً لموقع الديلى ميل الذى رصد ظهوره الأخير من خلال عدة صور نشرها له.



توم هاردى على دراجته النارية

وأضاف موقع الديلى ميل، بخصوص توم هاردى أنه من عشاق الدراجات النارية، مؤكداً أن دراجته الذى ظهر بها مؤخراً يبلغ سعرها 17 ألف جنيه استرلينى.



توم هاردى بعد ارتداء الماسك

وكانت الشركة المنتجة لفيلم venom 2، قررت تأجيل عرض الفيلم إلى شهر سبتمبر وتحديداً فى الـ17 من سبتمبر المقبل، على أمل تعافى سوق السينما العالمية مما أصابه بسبب انتشار فيروس كورونا.



توم هاردى بجوار دراجته

وحقق الجزء الأول من الفيلم، إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدرمان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.



توم هاردى على دراجته النارية

فيلم Venom، بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.