شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: أغانى المهرجانات لطيفة ودمها خفيف وسعيد بكل تجاربى السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مصطفى قمر، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصرى في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، وتحدث عن تجاربه السينمائية ودعمه لنجله تيام في مجال التمثيل ورأيه فى المهرجانات.

وقال مصطفى قمر: "سعيد بكل التجارب السينمائية اللى عملتها وكل فيلم وله طعمه الخاص وفي عمل اتفرج عليه مش ببقى راضى عن نفسى 100%، وأي قرار باخده في الفن مش بندم عليه أبدا ومش بفكر في الماضى".

وعن ابنه تيام، قال مصطفى قمر: "تيام عنده موهبة وكان صريح معايا من البداية، وقالى بحب التمثيل ومش هقدر أكمل في الدراسة، وعن نجاح الشخصيات فى الأعمال السينمائية، قال "الجمهور وبالذات البنت كمشاهدة هى السبب فى نجاح أى عمل لأنها بتكون معجبة بالشخصية، وبتشعر أنه بطلها وفارس أحلامها فبتكون هى عامل من عوامل نجاح الدور"، وعن أكثر التطبيقات تفاعلا، قال: "مركز على الانستجرام ومتفاعل عليه بشكل كبير جدا".

وتابع مصطفى قمر: "الفن لما بيروح فى حتة معينة بيكون فى انعكاس للحالة الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المجتمع، وفي حالة الحروب بنلاقي الأغنية الشعبية هي اللي بتتسمع مع الناس وأغاني المهرجانات لطيفة ودمها خفيف ولو فيها إسفاف أكيد هاتبقى مرفوضة".















