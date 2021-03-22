"ست الناس".. رسائل نجوم الفن لأمهاتهم في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على تهنئة أمهاتهم بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

عزة مجاهد

نشرت عزة ابنة الفنانة فيفي عبده صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كل سنة وإنتِ طيبة يا أمي كل سنة و إنتِ سندي و ظهري كل سنة و انتي حبيبتي و صاحبتي ربنا يديكي الصحة و طولة العمر بحبك".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتِ الحب".

هالة صدقي

كما نشرت الفنانة هالة صدقي صورة والدتها الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير يا مولاتي ، يا ماما يا أمه يا أماتي ، سلاماتي احتراماتي قبلاتي ، وحشتيني ووحشني كل تفصيلة كانت بينا ، الله يرحمك يا جميلة الجميلات، أوعوا تزعلوا أمهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس إيدها ورجلها ويصارحها، آخر حب حقيقي ، كل سنة وأمهات الدنيا بخير".

صبري فواز

نشر الفنان صبري فواز صورة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صباح الخير يا أصل الخير".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة والدتها الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كل سنة وانتي إن شاء الله في الجنة ونعيمها كنا دايما بنحتفل سويا بعيد ميلادك يوم ٢٠ مارس وعيد الأم يوم ٢١ بجد فقداكي جدا يا أحلى وأحن وأجمل أم ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته".

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "كل سنة وأنتي ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس، ربنا يخليكي ليا".

أحمد مجدي

نشر الفنان الشاب أحمد مجدي صورة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" أدركت مؤخراً اللي كنت بسمعه طول عمري عن بركة الأم، وجود أمي في حياتي ودعمها ودعاها وإيمانها بيا طول الوقت أشياء لا مثيل لها ولا تقدر أو تزن بأي ميزان سوى بميزان المحبة اللا نهائية، كل عيد أم وانتي طيبة يا حبيبتي".

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "وحشتيني أوي يا أمي، كل سنة وعيدك أحلى في الجنة إن شاء الله".

هاني رمزي

فيما نشر الفنان هاني رمزي صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى وأجمل أم في الدنيا، ربنا يخليكي ليا يارب".

عمر الشناوي

ونشر الفنان عمر الشناوي صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" كل سنة وإنتِ في وسطينا ومنورانا وربنا يديكي الصحة وتشوفي سنسن عريس يا ست الكل يا اوكي".