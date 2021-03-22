دينا بالكاجوال وصبا مبارك أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، نظارة شمسية.

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بشكل أنيق وجذاب.

أحمد شامي

نشر الفنان أحمد شامي صورة "سيلفي" له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

إيناس عز الدين

نشرت المطربة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير

دينا

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأسواق، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تلعب لعبة "السلم والثعبان".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها وهي تحمل باقة من الورود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بسمة وهبة

نشرت المذيعة بسمة وهبة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.