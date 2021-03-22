بالفيديو: صاحبة أكبر فم في العالم تثير ضجة واسعة على تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

لطالما تميّز بعض الأشخاص بقدرات متنوعة وغير مألوفة ويصعب على الجميع القيام بها، وأغلبهم يتجهون للمشاركة في الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

واكتشفت الأمريكية سامنثا رامسديل، البالغة من العمر 30 عاما، أن لها فما كبيرا قد تدخل به إلى الأرقام اقياسية في عالم اللامألوف، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستطاعت سامانثا أن تستفيد من هذه الميزة وتشتهر من خلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجذب الآلاف من المتابعين حول العالم، حيث وصل عدد متابعيها في بداية العام مليون و200 ألف متابع عبر حسابها الرسمي “تيك توك”.

@samramsdell5 SANDWICH SATURDAY!! This week I head to the Bronx where there is an Italian sandwich place known for their cheese…. #bigbite #mukbang #nyc ♬ Italian Dinner Party – Italian Restaurant Music of Italy

كما مكنتها هذه الميزة من كسب آلاف الدولارات عبر “تيك توك”، وهي تعمل مندوبة للمنتجات الطبية، وكانت أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب فمها الضخم.