كريستيانو رونالدو.. الأفضل في “الكالتشيو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019 – 2020 في حفل أقامته رابطة الدوري. وقال رونالدو خلال تصريحاته لقناة “سكاي سبورت إيطاليا”: “كانت سنة غريبة، سنة لم يرِدها أحد، لكن على المستوى الشخصي والجماعي، كانت سنة إيجابية لأننا فزنا بالدوري الإيطالي”.

وأضاف “في البداية، اللعب في ملاعب فارغة أمر صعب، لكن كان هدفنا هو الفوز بالبطولة وفعلناها. لقد فاتنا دوري الأبطال لكن هذه كرة القدم”.

وتابع رونالدو “كانت سنة إيجابية وغريبة في الوقت نفسه.. هدفي أمام سامبدوريا كان الهدف الأفضل بكل تأكيد”. وأوضح الدون “أعتقد أن الثقة والمثابرة والشغف هي سر الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم، وهذا هو الجانب الأكثر أهمية”.

وختم “أشعر بأنني متحفز وهذه العناصر يجب أن توجد، وإلا فلن يكون من الممكن اللعب على هذا المستوى عندما تكون في سن الـ35 أو 36 أو 37 أو حتى 40”.