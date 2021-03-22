غادة عبد الرازق في ردّ صادم.. هل قصدت شيرين عبد الوهاب بـ”قلّة الأدب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تخوض النجمة المصرية غادة عبد الرازق سباق دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “لحم غزال” مع شركة “الصباح اخوان” لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.

وبعد أن أعلنت غادة عبد الرازق قبل أيام أنّ مواطنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب ستغني شارة المسلسل، بتوقيع الملحن محمد رحيم واصفةً إياها بـ”القنبلة الفنية”، نفت الأخيرة الأمر من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها في موقع “تويتر”، حيث قالت: “بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن. تصبحون على خير”.

وجاءت تغريدة شيرين مخيبة بحق عبد الرازق التي على ما يبدو أزعجها كلام عبد الوهاب، فنشرت صورة للفنانة الأردنية ديانا كرزون عبر خاصية “الستوري” في حسابها بموقع “إنستغرام”، في إشارة منها إلى أن كرزون ستغني الشارة، وعلّقت عليها قائلةً: “قمة الأدب تجاهلك لـ قليل الأدب”.

ردّ غادة عبد الرازق صدّم البعض فتساءلوا إن كانت تقصد شيرين عبد الوهاب بكلامها؟

يذكر أن “لحم الغزال” من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، ومن تأليف من نصيب إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.