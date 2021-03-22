اتهام داوود حسين بالسرقة في مسلسله الجديد “بوطار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت أسرة مسلسل “بوطار” لاتهامات بالسرقة وانتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين فور طرح الـ”برومو” الخاص بالعمل الدرامي، ومن الإعلامية مي العيدان التي هاجمت بطل العمل مواطنها الفنان داوود حسين الذي يعود إلى الكوميديا بعد غياب سبع سنوات.

وقارنت العيدان بين الإعلان الترويجي لـ”بوسطار” مع مسرحية “الكبيرة” إنتاج عام 2017 (تأليف مريم القلاف وإخراج محمد الحملي)، لتظهر التشابه بينهما، قائلةً في تعليقها على منشورها في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”: “إعلان مسلسل بوطار مسروق من إعلان مسرحية الكبيرة قبل عدة سنوات. ومن الاعلان واضح فيه كمية إسفاف”.

وأضافت: “بس الاسم اللي ألومه هو الفنان ابراهيم الحربي لان طول عمره يقوم مضمون راقي وهادف اما البقيه فلا أسف خاصه داوود حسين فهو تعوّد على هذا المضمون من ايّام برامج المنوعات التي قدمها وهو من يقوم بفرض عبير الجندي على اعماله او مع أي منتج يتعامل معاه لانها تعمل معه في اختيار نصوصه اي بمعنى اخر مديرة اعمال بشكل غير مباشر وقد فرضها في مسرحية سعادة السفير ولَم تحقق المسرحيه اَي نجاح وكذاك فرضها العام السابق بمسلسل في ذاكرة الظلم”.

وختمت كلامها: “مع احترامي الشديد لها فهي ممثله محدوده يقتصر أداءها على البكاء والصراخ ومشاهد المرض لا تستطيع الخروج من هذه الدائرة”.

يُذكر أنّ مسلسل “بوطار” من تأليف وإنتاج بندر السعيد، ومن إخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في الفنانون داوود حسين، ومحمد العجيمي، وإبراهيم الحربي، وعبير الجندي، وعبدالله الخضر، ومحمد الحملي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.