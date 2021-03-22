بالفيديو – معايدة تامر حسني لجميع الأمهات في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه النجم المصري تامر حسني معايدة خاصة إلى جميع أمهات العالم بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به العالم في 21 آذار/مارس من كل عام.

ونشرت شركة الإتصالات المصرية “أورانج” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” فيديو للنجم تامر حسني يعايد من خلاله الأمهات في يومهنّ.

وكانت شركة “أورانج” قد أطلقت، أحدث أغنيات النجم المصري تامر حسني، التي سجلت خصيصًا للحملة الإعلانية التي تقوم بها الشركة في مصر لخدمة “حريف غُنا”، حيث حملت الأغنية عنوان “غني وسمعنا” ولاقات فور إطلاقها إستحسان الجمهور بشكل كبير، وفي جميع أنحاء الوطن العربي.

وحمل الكليب فكرة مميّزة جدًا حيث ظهر خلاله تامر حسني إلى جانب أشخاص يمتلكون أصواتًا جميلة لكنهم يعملون في مجالات أخرى حيث لم تسمح لهم الظروف بإظهار موهبتهم في الغناء.

أغنية “غني وسمعني”، من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع علي فتح الله، وإخراج هادي الباجوري، ويقول تامر حسني في مقدمتها: “قوم غني وسمعني وخلينا تغني معاك قوم علي الصوت فرفش ده حبايبك أهوم وياك”.