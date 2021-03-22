دنيا سمير غانم تنشر أول بوستر لمسلسل رمضان 2021.. “عالم موازي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، وعلى عكس كل التخمينات جاء عنوان المسلسل “عالم موازي”، كما خلت صورة البوستر من تواجد والدها الفنان الكوميدي سمير غانم، الذي شاركها بطولة كل مسلسلاتها السابقة.

دنيا نشرت البوستر عبر حسابها على موقع إنستقرام، وعلقت عليه قائلة: عالم موازي .. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، وجاء التعليق الأول من النجمة شيماء سيف قائلة: مبرووووووووووك يا دودى ياحبيبتى ربنا ينجحك يا رب وتكسرى الدنيا كالعادة، وانضم لها النجمات آيتن عامر ورزان مغربي والمنتجة شهد رمزي والفنانة المعتزلة ريهام أيمن.

وحسب البوستر يشارك ببطولة المسلسل والدتها النجمة دلال عبد العزيز، وشيماء سيف، عمرو وهبة، أوتاكا، والمسلسل من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، وسيعرض في 15 حلقة فقط، ضمن سياسة جديدة للتنويع في دراما رمضان 2021 لضمان عدم تعرض المشاهد للملل جراء المط والتطويل، وبنفس الوقت منح الفرصة لأكبر عدد من النجوم للمشاركة بأعمالهم في الموسم الدرامي “الأكثر مشاهدة” على مدار العام.

وسبق أن أعلن الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم تراجعه عن التعاقد على مشاركة دنيا بطولة المسلسل، بعدما تعذر عليه التخلص من شاربه لأنه علامة مميزة لشخصيته في مسلسل آخر سيعرض بنفس الموسم وهو “نجيب زاهي زركش” للنجم يحيى الفخراني.

إسلام إبراهيم أبرز نجوم الكوميديا الجدد كان من أوائل النجوم الذين تعاقدوا على بطولة المسلسل، ولكنه أعلن اعتذاره بالأمس، مؤكدا أنه غادر التصوير “بدون أزمات”، وروى القصة كاملة قائلا: للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أكون السنة دى فى مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب فى مسلسل نجيب زاهى زركش، رغم إن كان باقيلى عشر مشاهد فقط… قدر الله وما شاء فعل.