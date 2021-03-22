شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف عن عمل غنائى جديد يجمعه بـ حميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر، عن عمل غنائى جديد يجمعه بكل من حميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أغنية "قادرين"، وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة dmc: "بعد أغنية قادرين عملنا أغنية إحنا الأربعة حميد وإيهاب وهشام اسمها زحمة الأيام، والأغنية حزينة، وعكس توقعات الناس ومؤثرة جدا والأغنية متصورة حلو جدا بس لسه منزلتش".

وأضاف مصطفى قمر: "تاريخ الأغانى بتاعتى يقرب من 300 أغنية ومجموعة من الأفلام والمسلسلات وعندى 11 فيلما، والراحل عبد الحليم حافظ عنده شبه العدد ده من الأفلام، ولسه مأثرين فينا لحد دلوقتى ومش مهم العدد المهم القيمة اللى بتتقدم".

وعن رأيه في أغانى المهرجانات، قال مصطفى قمر: "المهرجانات أغانى لطيفة بترقص ودمها خفيف، لكن اللى فيها إسفاف لا، والمهرجانات بتبقى انعكاس للحالة الاجتماعية والاقتصادية وقت الحروب تلاقى الأغنية البسيطة بتضرب مع الناس عاوزة تخرج عن المألوف والشكل اتغير، والمطرب لازم يتوافر لديه 3 عناصر هى خامة الصوت وإمكانيات وإحساس، والمطرب الضعيف يقدر يظبط صوته في الاستوديو.