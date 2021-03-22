شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري لـ سمر يسري: أعتبر نفسي ممثلة مصرية على الرغم من أننى تونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هند صبرى، أثناء استضافتها فى برنامج "يوم ليك" والذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة، إن مسلسل "هجمة مرتدة" الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل هو أول عمل من هذه النوعية بالنسبة لى وهو مستوحى من ملفات المخابرات المصرية والجديد أنه من الملفات الحديثة فى المخابرات التى عاشها الناس فهو له علاقة بالربيع العربى وكيف وصلنا لذلك .

وأضافت الفنانة هند صبرى، خلال اللقاء، أنا وأحمد عز بدأنا العمل سويا فى "مذكرات مراهقة" ولم نعمل بعدها سويا لمدة 20 عاما حتى جمعنا مسلسل "هجمة مرتدة" وكذلك فى فيلم "كيرة والجن".

وأضافت أنا أعتبر نفسي ممثلة مصرية، على الرغم من أننى تونسية، وعندما أذهب لأى دولة عربية يجمعنا الفن ونجد أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين المصرين لذلك أنا أفتخر أننى جزء من هؤلاء الفنانين الذين أستطاعوا أن يعبروا الحدود .

وتشارك الفنانة هند صبرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" الذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، كل من: أحمد عز هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم .