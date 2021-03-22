شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: حكاية "طبق الأصل" تجربة درامية جديدة ومختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان إيهاب فهمى، تصوير مشاهده في حكاية "طبق الأصل" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى يتم عرضه على قناة الحياة الآن، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

وقال إيهاب فهمي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تجربتى في حكاية "طبق الأصل" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" تجربة درامية مختلفة، وتمثل لي نقلة جديدة في مشواري الفني، وأنا سعيد بهذه التجربة التي تحمل رسالة هادفة من خلال العمل.

وأضاف الفنان إيهاب فهمي، أن حكاية "طبق الأصل" هي الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وستكون آخر الحكايات التي ستعرض على قناة الحياة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

"طبق الأصل" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "ورا كل باب"، فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، وإنتاج سينرجى، وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى، إيهاب فهمى، رامى وحيد، ساندى على، إبراهيم ظريف وغيرهم.

وعرضت الحكاية الأولى على قناة الحياة بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، كما عرض الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت.

ويعرض حاليا الحكاية الثالثة بعنوان "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام ومنة عرفة، وتأليف باهر دويدار وإخراج محمد بكير السبت المقبل، فيما انتهت المخرجة إيمان الحداد من تصوير الحكاية الرابعة والتي تحمل اسم "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمرعبد العزيز، آية هشام.