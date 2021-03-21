شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصحبة أبنائها وشقيقها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة أصالة نصرى، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، بصحبة أبنائها وشقيقها أنس، حيث ظهروا معًا خلال فيديو تضمن وجود أفراد الأسرة بالكامل من اجل مشاركة والدة أصالة لحظات احتفالها بعيد ميلادها.



صورة من احتفال اصالة بعيد ميلاد والدتها

ونشرت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة فيديو أثناء احتفالهم بعيد ميلاد جدتها، حيث ظهروا فيه وهم يغنون معًا، وكتبت عبر حسابها على موقع إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد للبركة كلها".



شام الذهبى على انستجرام

وما أن نشرت شام الذهبى احتفالات الأسرة بعيد ميلاد جدتهم، حتى انهالت عليها التعليقات ممن حرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة.



والدة المطربة اصالة

من ناحية أخرى وبعيدًا عن عيد ميلاد والدة أصالة، كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع المطربة السورية أصالة خلال أغنية جديدة، وذلك من خلال عدة صور نشرها لهما معًا قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وأكد أن العمل سيكون مفاجأة خلال شهر رمضان المقبل.

شام الذهبى واخواتها يحتفلوا بعيد ميلاد جدتهم

ونشر محمد رحيم مجموعة من الصور لهما معًا وعلق عليها بكتابة: "ودي أجمل حاجة لما أول مطربة تشرفني في الاستوديو الجديد، حبيبتي الغالية جدًا على قلبي الفنانة الكبيرة أصالة، نورتيني يا صولا وإن شاء الله بنوعد الجمهور بحاجة مش متوقعة خالص انتظرونا في رمضان 2021 والتفاصيل قريبًا إن شاء الله".



ابناء اصالة يحتفلوا بعيد ميلاد جدتهم

من ناحية أخرى وجهت النجمة السورية أصالة نصرى، نهاية الشهر الماضى، الشكر لجمهورها، بعد وصول عدد مشاهدات أغنيتها "بنت أكابر" لـ100 مليون مشاهدة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام من كواليس الأغنية وكتبت: "شكرًا لعظيم اهتمامكم وحلاوة محبّتكم وجميل ثقتكم".