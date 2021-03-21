شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "النمر"، بطولة النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأعلن عرضه حصريًا على قناة الحياة، فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.