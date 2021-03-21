شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى أثناء زيارته متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة: تجربة روحانية لا توصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد هنيدى، متابعيه عبر حسابه على موقع تويتر بصور له من زيارته لمتحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، حيث ظهر خلال الصور وهو يرتدى جلبابا أبيض واصفًا إحساسه بأنه عاش تجربة روحانية لا توصف.

هنيدى فى صورة على فيس بوك

وكتب هنيدى في تعليقه على الصور: "تأثرت كثيرًا باجواء سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي عشتها بتفاصيلها الجميلة في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، تجربة روحانية لاتوصف بتقنية عالية جداً".

وختم كلامه بكتابة: "شكر كبير رابطة العالم الإسلامى، ونتمنى نشوف فرع المتحف بمصر قريبًا".



محمد هنيدى يعلق على الزيارة عبر حسابه على تويتر

كان الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، رئيس هيئة العلماء المسلمين، احتفى بتدشين النسخة الجديدة لمعرض السنة النبوية المشرفة فى وقت سابق من الشهر الماضى.

وبث الشيخ العيسى، تغريدة عبر حسابه بتويتر، قائلاً: أمام ساحة "المسجد النبوي الشريف"، و"الثرى الطاهر"لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انطلق - بحمد الله - متحف السيرة النبوية، الذي تميَّز باستخدام المجسمات التفاعلية والعرض السينمائي والهولوجرام والواقع "المعزّز" و"الافتراضي" وغيرها؛ لإبراز السيرة كأنك تعيشها.



محمد هنيدى

ويُعنى المعرض الذي يضم 25 جناحًا رئيسًا، بتقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والاعتدال، اعتماداً على القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والتاريخ الإسلامي المضيء، ويعتمد على 350 أسلوبًا تربويًا ووسيلة تعليمية، بالإضافة إلى 150 دليلاً عن عظمة الإسلام، وحفظ حقوق غير المسلمين، إلى جانب عرض أكثر من 500 قطعة من المصنوعات ومتحفيات العهد النبوي.