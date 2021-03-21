فيديو| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "النمر" لمحمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "النمر"، منذ قليل، البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المنتج تامر مرسي، البرومو عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "النمر .. حصريًا على قناة الحياة، رمضان 2021 إن شاء الله".

وظهر إمام، في البرومو وهو يؤدي عدة تدريبات مختلفة وحركات سريعة يستعرض من خلالها لياقته البدنية.

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.