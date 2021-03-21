فن ومشاهير

حسن الرداد يبعث رسالة مؤثرة لوالدته في عيد الأم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري.

ونشر "الرداد" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " في طريقي لزيارتك يا أمي ومعي هدية عيد الأم باقة الزهور التي تحبيها و لكن هذه المرة سوف أضعها على قبرك، للأسف مش هعرف أوطي على رجلك الطاهرة أبوسها زي ما اتعودت، فكم هي قسوة الحياة!، وكم هي الحياة بلا طعم بدونك وكأنك رحلتي و معكي حلاوة الدنيا كلها".

أضاف :"شكرا على تربيتك لي، شكرا على وقوفك جنبي ، شكرا على سهر الليالي ، شكرا على دعواتك الكتير قوي اللى كنتي مغرقاني بيها كل يوم واللي هي سبب كل حاجة حلوة في حياتي بعد ربنا، اللهم أرحمك وادخلك الجنة مع الصديقين والشهداء و إلى لقاء مهما طال فهو قريب فى الجنة إن شاء الله ، كل سنة وانتى طيبة يا أحن أم فى الدنيا، كل سنة و انتي طيبة يا ماما فادية".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الماضي.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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