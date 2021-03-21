حسن الرداد يبعث رسالة مؤثرة لوالدته في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري.

ونشر "الرداد" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " في طريقي لزيارتك يا أمي ومعي هدية عيد الأم باقة الزهور التي تحبيها و لكن هذه المرة سوف أضعها على قبرك، للأسف مش هعرف أوطي على رجلك الطاهرة أبوسها زي ما اتعودت، فكم هي قسوة الحياة!، وكم هي الحياة بلا طعم بدونك وكأنك رحلتي و معكي حلاوة الدنيا كلها".

أضاف :"شكرا على تربيتك لي، شكرا على وقوفك جنبي ، شكرا على سهر الليالي ، شكرا على دعواتك الكتير قوي اللى كنتي مغرقاني بيها كل يوم واللي هي سبب كل حاجة حلوة في حياتي بعد ربنا، اللهم أرحمك وادخلك الجنة مع الصديقين والشهداء و إلى لقاء مهما طال فهو قريب فى الجنة إن شاء الله ، كل سنة وانتى طيبة يا أحن أم فى الدنيا، كل سنة و انتي طيبة يا ماما فادية".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الماضي.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون"