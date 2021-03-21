"ضربات القلب سريعة".. هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا.

ونشرت هنا، فيديوهات قصيرة لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا لكل الناس اللي كلمتني وسألت عليا.. أنا الحمد لله كويسة، هو أوحش حاجة بس ضربات القلب بتبقى سريعة شوية والنفس، لكن غير كدة.. أنا كويسة الحمد لله".

وأضافت هنا: "بنصح كل الناس اللي بتنزل الشارع وبتقابل صحابها وأهلها يبقى لابسين الماسك، لأن أنا مكنتش بلبس الماسك، وكنت فاكرة أنه عادي يعني لكن طلع لا مش عادي.. وخلوا بالكم من نفسكوا".

وكانت هنا الزاهد، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر "فيسبوك": "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

ومن جانب آخر يعرض لهنا الزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبر قناة dmc.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغني، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.