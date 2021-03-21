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محمد نور يطرح "بحبك يا أمي" احتفالا بعيد الأم.. (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرح الفنان محمد نور، اليوم الأحد، أغنية "بحبك يا أمي" بمناسبة احتفالات عيد الأم.
الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع زووم.
تقول كلمات الأغنية: "أنا بشكرك على كل حاجة كنتي راضية عليا فيها.. هي السند في كل حاجة حلوة بتحصلي.. أنا بشكرك يا أمي على كل حاجة حلوة ربتيني عليها.. على كل خير في حياتي لقيته متشالي.. أنا مهما روحت وجيت ماليش غير حضن أمي" .

جدير بالذكر أن الفنان محمد نور، كشف مؤخرا عن بداية دخوله عالم الغناء قبل انضمامه لفرقة "واما" ببرنامج سهرانين: "الموزع مدحت خميس، كان صاحبي جدا، ومن حلم حياته وهو صغير أنه يبقى مايسترو، فراح اشترى أورج وجاب اتنين من صحابنا اللي بيعزفوا وقرر نكون فرقة عنده في البيت، فروحت عن بيته الساعة 8 الصبح وقالي هنشتغل مع مطربة اسمها سهام، طلعت في الآخر مامته، راحت شتمانا وضربتنا علقة محترمة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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