تشييع جثمان رضوى أبو شادي ودفنها بمقابر القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شُيع منذ قليل، جثمان الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، التي وافتها المنية اليوم الأحد 21 مارس، إثر إصابتها بأزمة قلبية، بحسب تصريحات الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لمصراوي.

وقال عزوز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم تشييع جثمان الفنانة رضوى أبو شادي لمثواها الأخير، ودفنها بمقابر العائلة بالقطامية.

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن منذ قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي.

ونشر عزوز صورة رضوى ممسكة بيدها سيناريو مسلسل "ورد"، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وكتب عزوز في تعليقه على الصورة "البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان.. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".