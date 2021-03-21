هذا ما قالته الكاتبة الراحلة نوال السعداوي عن الموت!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 9:57 مساءً

اشتهرت الكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعداوي التي توفيت اليوم الأحد عن عمر ناهز 90 عاما بمواقف جدلية وآراء جريئة صادمة طوال حياتها، وفي أحد لقاءاتها اعتبرت أن الموت ”غير موجود“.

وقالت في مقابلة تلفزيونية سابقة، ”الموت غير موجود.. احنا بنتولد بالخوف من الحاجات.. الموت بيخوفنا، يعني إزاي الواحد وهو طفل وأنا طفلة كانوا يحكولي حتروحي النار.. ربنا حيحرقك بالنار.. أنا ومخي يفكر أو يكتشف التناقضات، أو المدرس بيكزب أو إنه أمي ما بتقولش الحقيقة.. مجرد ما إنك تكتشف التناقضات بيعتبروني كأني حروح النار.. وإننا بخالف ربنا، أي حاجة لما بكون أخوية بياخد حبوب أكثر مني ببقى بخالف ربنا، أي حاجة بعملها بخالف ربنا والجزاء ما دام بخالف ربنا أروح النار، واحنا بنخاف من النار وبنخاف من الموت، بنخاف من الوحدة“.

وردًا على سؤال حول كيف أن الموت غير موجود، قالت السعداوي ”أنا درست الطب، شفت موتى كثير، الإنسان هنا يموت لا يكون موجود.. الإنسان هنا يموت لا يكون موجود إطلاقًا.. إذًا لا يشعر بالموت“.

وفي توضيحها فيما إذا يصبح عدمًا، أجابت السعداوي ”مش عدمي لا.. الإنسان لازم نبقى نفكر بطريقة علمية وواقعية.. إن الإنسان حين يموت تختفي كل الحواس، تتوقف فلا يشعر بالموت.. احنا بيتهيأ لنا الموت إننا حنموت وإحنا بنحس“.