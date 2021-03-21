في ظهور نادر … زوجة السلطان العماني تخطف الأنظار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 9:12 مساءً

خطفت عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق الأنظار في ظهور نادر لها بمناسبة عيد الأم.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لزوجة سلطان البلاد التي يطلق عليها العمانيون “السيدة الجليلة” لمركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية السيب شمال غرب العاصمة مسقط.

الزيارة جاءت للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يُقدمها المركز للأطفال الأيتام، بحسب صحيفة “الأثير” المحلية.

وخلال زيارتها، اطلعت “السيدة الجليلة” على المرافق والتجهيزات المتكاملة بالمركز، كما استمعت إلى شرح وافٍ عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة، وكيفية تنمية قدراتها تمهيدًا لدمجها مع المجتمع باستخدام أفضل الممارسات والطرق المُتّبعة عالميًا، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والتربوية والتأهيلية وغيرها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان بعد الزيارة، عبر هاشتاج “السيدة الجليلة” و”عهد عمان”، ونشر متابعون صورا لزوجة السلطان، وهي تحتضن الأطفال اليتامى، معربين عن اعتزازهم وبفخرهم بها.