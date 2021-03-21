شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يروى موقفا جمعه بوالدته فى كواليس أغنية "هى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى المؤلف أيمن بهجت قمر، موقفًا خلال كواليس أحدث أغنياته "هي الدنيا"، جمعه بوالدته، وذلك أثناء التحضير للأغنية التى تعاون فيها مع المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث سلط الضوء عليه من خلال حسابه على موقع فيس بوك.

وأكد -خلال جلسة مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وعمرو مصطفى- أنه تفاجأ بغضب أمه منه بصورة كبيرة في موقف وصل لحد بكائها أثناء اتصاله بها ليطمئن عليها، بعدما أخبره أخوته بضرورة مكالمتها على الفور، ليجدها غاضبة منه بصورة كبيرة في موقف وصفه بأنه لم يستطع أن يقول لمن يجلس معهم أن والدته تتشاجر معه أثناء عمله على أغنية بمناسبة عيد الأم.



ايمن بهجت قمر على فيس بوك

وقال: "المشهد ده واحنا قاعدين في الاستوديو بنعمل اغنية "هي الدنيا" لشيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الأم، قاعد أنا وشيرين وحسام حبيب وعمرو مصطفى وشيرين عايزانى أغير كلام الكوبليه وبتقوللي اقعد خلصه هنا دلوقتي عشان ننجز".

وتابع: "بابص في الموبايل لقيت رسالة من هشام أخويا أمك زعلانة منك كلمها قلت له حاضر بس أنا في الاستوديو هخلص وأكلمها قفلت معاه بس ابتديت أتوتر.. لسه هبدأ في الكتابه لقيت رسالة من صادق أخويا الصغير كلم ماما عمالة تعيط أتوترت جدا وطلعت برة الاستوديو في عز التلج وموطي صوتي".

وأضاف: "هقول للناس اللي جوه إيه بكتب أغنيه للأم وامي بتتخانق معايا إزاي، يا ماما معلش ماقصدش.. يا ماما أنا في الاستوديو وسط ناس! وهي مافيش سخنانة جدًا.. ابتديت أنا اتحرج طيب يا ماما أنا وحش يا ماما أنا عاق يا ماما ومعرفتش اصالحها وقفلنا المكالمة على كده".

واختتم كلامه قائلاً: "طبعا ماجاليش نفس اكتب الكوبليه يومها لإني فعلا ماعملتلهاش حاجة، بعدها أمي ربنا يخليهالي حست انها زعلتني (الفرق بينا ١٨ سنه قشطة يعني) بعتت صالحتني بس كنت كتبت الكوبليه بقى ونزلت أهي الأغنية كل سنه وأمي طيبة وتفضل تناكف فيا بس بلاش وأنا في الاستوديو وبكتب أغنيه للأم مش ناقصين عطلة يا ماما".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان "هي الدنيا" وهي أغنية موجهة للأم، تزامنا مع الاحتفال بـ"عيد الأم"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع "النابلسى".