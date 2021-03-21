شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، حيث نشر عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية على "فيس بوك" قائلاً: "وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، متابعًا، "كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدرى".





الفنانة الشابة رضوي أبو شادي ممثلة مصرية عملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، وتخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

وشاركت الفنانة رضوى أبو شادى في عدد من المسلسلات منها "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف، وجسدت دور نعمة مع ليلى علوى فى "كابتن عفت"، ومع صابرين فى "سامحنى يا زمن"، ومع وحنان ترك فى "القطة العامية"، سامحنى يا زمن، حكايات بنعيشها كابتن عفت.



رضوي ابو شادي



رضوى ابو شادى



رضوي ابو شادى