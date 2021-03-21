شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحضر حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى احتفالاً بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير، على حضور أمسية أوركسترا القاهرة السيمفونى التى تواكبت مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم للمرأة المصرية.





وحل الكينج محمد منير ضيفًا مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على Dmc وكشف خلال الحلقة أنه حوّل أكثر من 12% من أغانيه إلى أغانى باللغة النوبية فى محاولة لنشر والمحافظة على اللغة النوبية، كما تحدث عن مشواره مع الخال عبد الرحمن الأبنودى، من أغانى مسلسل "جمهورية زفتى" إلى "يونس" و"يا حمام بتنوح ليه"، حيث قال: "الأبنودى قال إنى لخصت حكاية 30 سنة من عمره فى أغنية يونس"، كما أشار منير إلى أنه زار الأبنوى فى آخر أيامه وأكد عليه أن يدفنه بيده، وبالفعل قام منير هو والمطرب على الحجار بدفن الخال.





ويعرض لقاء الكينج محمد منير في برنامج "صاحبة السعادة" على 4 أجزاء بعد أن تم عرض الحلقة الأولى والثانية يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، على أن تكون الحلقة الرابعة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، وتعد هذه المرة الأولى التى يذاع 4 حلقات لفنان من برنامج "صاحبة السعادة" حيث قرر فريق عمل البرنامج أن تكون هذه الحلقات بمثابة تكريما لمشوار الكينج محمد منير الفني، والذى يتحدث خلالها عن المحطات الفارقة فى مشواره الفنى، كما يقدم فى الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.