شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحكى تجربتها مع فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا تفاصيل تجربتها مع كورونا خلال لقائها فى أحد البرامج التليفزيونية، وقالت: "أنا دلوقتي وضعي الصحي مختلف قبل إصابتي بكورونا، مش بصحتي 100%، بتعب أسرع وبنهج كتير وفي آثار جانبية بتجيلي، ولما بسأل بيقولولي بسبب كورونا".

وطالبت يسرا من المتعافين من فيروس كورونا أن يأخذوا جميع الاحتياطات اللازمة واستمرار المتابعة الصحية لحين التعافي التام والاطمئنان على صحتهم وأضافت: "سلبي مش كفاية لازم نتابع لأن الأعراض الجانبية أحيانًا بتكون أخطر من كورونا".

وأكدت يسرا أنها خرجت من أزمة كورونا بسبب دعاء الجمهور لها ودعم زوجها، قائلة: "جالي كل الأعراض ومحدش كان متوقع إني ممكن أعدي من الأزمة ولكن ببركة دعاء الناس عديت حقيقي الدعاء بيغير الأقدار".

يذكر أن يسرا تصور عدد ساعات طويلة قد تصل إلى 20 ساعة فى اليوم من مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، وتتنقل من ديكور إلى آخر للانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد للحاق بالعرض وتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.