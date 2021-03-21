"العملاقة المناضلة".. إليسا تنعى الكاتبة نوال السعداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة اللبنانية إليسا، الكاتبة نوال السعداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم 21 مارس الجاري.

ونشرت إليسا صورة الكاتبة نوال السعداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" أصدق التعازي للشعب المصري والشعب العربي على رحيل العملاقة نوال السعداوي، المناضلة قبل النضال بنفسه، الله يرحمك، الإرث الذي سيبقى من بعدك عظيم".

المطربة اللبنانية إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية.

وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène