عملت مذيعة ووقفت أمام نور الشريف وهذه أبرز أعمالها.. معلومات عن رضوى أبو شادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تُوفيت الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، اليوم الأحد 21 مارس، إثر تعرضها لأزمة قلبية بحسب تصريحات الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لمصراوي.

ونرصد لكم معلومات عن الفنانة الشابة الراحلة في التقرير التالي:

- تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح.

- عملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية في قناتي "الحرة" و"أبو ظبي".

- تعلمت الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

- شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها "كابتن عفت"، "القطة العامية"، "سامحني يا زمن"، "اللهم إني صائم"، "عرفة البحر" أمام الفنان الراحل نور الشريف.

- كانت تنتظر عرض مسلسل"ورد" الذي تشارك فيه، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، بطولة حنان مطاوع، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.

وأعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي. ونشر صورة رضوى ممسكة بيديها سيناريو مسلسل ورد، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وكتب عزوز في تعليقه على الصورة "البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان.. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنانة الراحلة، وإعادة نشر ما كتبه عزوز عادل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".